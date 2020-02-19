شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 51 مليون دولار فاتورة استيراد الأسماك عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت فاتورة استيراد لبعض منتجات الأسماك نحو 51 مليون دولار خلال عام 2019، وفقا لنشرة التجارة الخارجية التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، مقارنة بعام 2018.

وبينت ارقام الواردات خلال عام 2019، أن إجمالي الواردات المصرية من الروبيان وقريدس "جمبري" مجمد أو مقشور بلغت نحو 18 مليون و909 ألف دولار عام 2019، مقابل 15 مليون و503 ألف دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و406 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من أسماك الرنجة المجمدة، والتي بلغت وارداتها نحو 16 مليون و693 ألف دولار عام 2019، مقابل 14 مليون و359 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو مليوني و334 ألف دولار.

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وشملت الواردات المصرية من منتجات الأسماك أيضا واردات التونة المحضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة، وبلغت نحو 15 مليون و662 ألف دولار عام 2019، مقابل 16 مليون و841 ألف دولار عام 2018، بتراجع بلغ نحو مليون و179 ألف دولار.

وبلغ إجمالي الواردات خلال فترة التقرير نحو 5 مليار و338 مليون و729 ألف دولار عام 2019، منها واردات السلع الغذائية وبلغت نحو 982 مليون و408 ألف دولار عام 2019، وتصدرت الواردات المصرية من قطع البقر المجمد قائمة واردات السلع الغذائية وبلغت نحو 105 ملايين و805 ألف دولار عام 2019، والتي تراجعت مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وبلغت نحو 133 مليون و817 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 28 مليون دولار.