شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسرا 13.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7858.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% خاسرا 33.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7714.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 96.9 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 68 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%.

وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.56%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.50%، ثم الجوف بنسبة 3.75%، فيما جاء سهم "تهامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.50%، ثم اتحاد اتصالات بنسبة 3.29%، ثم سلامة بنسبة 2.94%.

وفى سياق آخر تمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث حققت الشركة في العام 2019م صافي ربح قدره 31 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 123 مليون ريال سعودي للعام المالي 2018م، وذلك على الرغم من إطفاء الجزء المتبقي من رسوم التمويل السابق لمصرف الإنماء والتمويل المشترك بمبلغ 93 مليون ريال سعودي نتيجة لتوقيع إتفاقيات إعادة التمويل، وتسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الامارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال سعودي،

ويعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي ربح للعام 2019م إلى رفع إيراداتها بنسبة 13.4% لتصل إلى 13,450 مليون ريال سعودي للعام 2019م مقارنة مع 11,865 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى:

1- زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

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2- نمو مبيعات البيانات.

3- نمو مبيعات قطاع الأعمال.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 18.5% ليصل إلى 7,800 مليون ريال سعودي للعام المالي 2019م مقارنة مع 6,582 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

تمكنت الشركة خلال العام 2019م من تحقيق الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)، ليصل إلى 4,947 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 4,531 مليون ريال سعودي للعام السابق بزيادة قدرها 9.2% وهو أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) تحققه الشركة منذ ستة سنوات، ويعود ذلك التحسن الى الزيادة في الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية عن العام 2018م الذي تم خلاله عكس المخصصات المتعلقة بالرسوم الحكومية، إضافة إلى تسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الامارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال سعودي.

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، انخفض الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 4.7% ليصل إلى 4,318 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام السابق.

واستقر هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) ليصل إلى 37% للعام الحالي بالمقارنة مع 38% للعام السابق.

تحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2019م بنسبة 60.4% لتصل إلى 967 مليون ريال سعودي مقابل أرباح تشغيلية قدرها 603 مليون ريال سعودي في العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.