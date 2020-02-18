شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأندلس (4320) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 16.90، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 6.96% بما يعادل 1.08 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.96 ومستوى المقاومة 18.00.