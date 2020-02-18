شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.06 نقطة، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم 24.00، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 24.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.40 ومستوى المقاومة 25.00.