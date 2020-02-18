شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للذهب وسط استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات الإلكترونية اليوم الإثنين في ظل عطلة رسمية بالسوق الأمريكي فضلاً عن استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات والمعادن اليوم الإثنين في الولايات المتحدة للاحتفال بيوم الرؤساء، وسوف تعاود نشاطها غدا الثلاثاء.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.04 نقطة.

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ومن جانبها، ذكرت الحكومة الصينية أن وتيرة انتشار فيروس "كورونا" بدأت في التباطؤ بالفعل، وكشفت عن أنها بصدد تجربة أدوية فعالة جديدة للقضاء على الفيروس واحتواءه.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمام الكونجرس الأمريكي في الأسبوع الماضي أن البنك المركزي يقيم فيروس كورونا وأن السياسة النقدية الحالية مناسبة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلىى 1584.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1586.8 دولار وأقل سعر عند 1581.8 دولار.