«دريك آند سكل»: بيان خلدون الطبري يفتقد للمصداقية والإثبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكدت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عدم صحة ادعاءات خلدون الطبري التي جاءت في بيان صحفي نشر بتاريخ 5 فبراير 2020، أشار فيه إلى أن الدعاوى ضده هي مجرد مطالبات تجارية وليست شكاوى جنائية. وأشارت الشركة إلى أن ما ذكره الطبري هو قول مرسل يفتقد إلى المصداقية وغير مدعم بأي إثباتات أو بينات.

وسبق للشركة أن أكدت صحة الأخبار التي تم نشرها من قبل العديد من وسائل الإعلام حول توقيف الطبري من قبل السلطات الأردنية المختصة تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الانتربول الدولي وذلك بعد أن قامت السلطات المختصة في أبو ظبي بإصدار أمر قبض دولي بتاريخ 2019/12/25 موجه الى الانتربول.

بناء على هذا، قامت الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بتاريخ 2020/‏‏1/‏‏5 بإرسال كتاب إلى مدير إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، تعلن بموجبه أن خلدون الطبري مطلوب للسلطات الإماراتية بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير.

وبتاريخ 2020/‏‏1/‏‏8 تم القبض على الطبري في مطار الملكة علياء الدولي خلال توجهه إلى مقر إقامته في لندن بموجب مذكرة الانتربول، وتم تحويله إلى قاضي صلح جزاء عمان بموجب كتاب صادر من الانتربول، وقامت الشرطة الدولية بإعلام القاضي المختص بأن «خلدون الطبري مطلوب للإمارات بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير ولما تقدم أرسل إليكم المذكور مخفوراً مع جواز سفره»، وتم منعه من السفر والحجز على جوازه.

وتم تسجيل قضية جزائية في الأردن ضد الطبري من قبل الحق العام تحت رقم 5-3-799-2020- سجل عام، وهي منظورة من قبل محكمة صلح جزاء عمان والأطراف في قضية الحق العام ضد خلدون الطبري.

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وتم تصنيف الدعوى: «القبض على مجرم فار» ونوع الدعوى: «مجرم فار» وحالة الدعوى: «منظورة». علماً أن الطبري لديه قضية جزائية مسجلة في الأردن تحت 5-3-1452-2019 سجل عام، وهي منظورة أمام محكمة صلح جزاء عمان. وتقوم السلطات القضائية المختصة في الإمارات بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة في الاردن لاسترداد خلدون الطبري ومحاكمته أمام القضاء الاماراتي.

وعن مزاعم الطبري بأن لديه القدرة على أن يدحض الادعاءات الموجهة ضده من خلال الأدلة والوثائق التي يملكها، فإن الشركة تدعوه وبإصرار للدفاع عن نفسه، وترحب بمواجهته أمام القضاء الإماراتي العادل ليثبت براءته بالأدلة التي لديه. مع التذكير بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة دريك آند سكل التي تم عقدها في إبريل العام 2018 لم تبرئ ذمة كل من خلدون الطبري وابنته زينة الطبري العضو التنفيذي السابق في مجلس الإدارة.

نوه «دريك أند سكل» بأنه تم تسجيل شكوى جزائية ضد خلدون الطبري وابنته زينة الطبري في الأردن، تحت رقم 9994 /‏‏2019، هذا وقد نتج عنها إسناد الجرائم التالية لهما:

جناية اقتراف غش في أعمال إدارة أموال منقولة أو غير منقولة، بالنسبة إلى الطبري. وجناية التدخل بجناية اقتراف غش في أعمال إدارة أموال منقولة أو غير منقولة، بالنسبة إلى ابنته. وجنحة إساءة الأمانة بالنسبة إلى الطبري. وجنحة التدخل بإساءة الأمانة بالنسبة إلى ابنته.

إن من واجب الشركة حماية حقوق المساهمين الذين وثقوا واستثمروا بها، وستستمر في ملاحقة كل من شارك وثبت تواطؤه في تعريض مصالح المساهمين للخطر وتقويض الثقة في الشركة، بهدف استعادة حقوقها التي ضاعت وحماية حقوق المساهمين وإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح.



نفي ادعاءات



نفت «دريك آند سكل» ما ذكره الطبري في بيانه أن الإدارة الحالية للشركة تستخدم أساليب غير أخلاقية لترهيب أفراد أسرته ومساعديه وأصدقائه.

وأكدت أن جميع ما ذكرته سابقاً في البيانات الصحفية الصادرة منها، معطيات صحيحة ومدعومة بإثباتات وليست أقوالاً مرسلة. وقامت بتسجيل شكاوى جزائية ضد خلدون الطبري وبعض أفراد عائلته وأنسبائه وأعضاء سابقين من مجلس الإدارة، وتم تسجيل هذه الشكاوى حسب القوانين المتبعة في الدولة.