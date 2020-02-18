شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد تايلاند ينمو بأضعف وتيرة في 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما اقتصاد تايلاند بأبطأ وتيرة في خمس سنوات خلال الربع الرابع من العام الماضي، متأثراً بانخفاض الإنفاق الحكومي والصادرات. وأعلن مكتب المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التايلاندي، أمس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند بنحو 1.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي على أساس سنوي، مقارنة بنمو 2.6% في الربع السابق.

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