مصلحة الضرائب توجه بإيقاف مطالبة صغار المكلفين بأي ضرائب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
وجهت مصلحة الضرائب مكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات والمكاتب والفروع التابعة لها بإيقاف مطالبة صغار المكلفين بأي ضرائب.
وأكدت المصلحة لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر في بيان لها، أنها وجهت بإيقاف مطالبة صغار المكلفين بأي ضرائب لحين استكمال الإجراءات الدستورية للإعفاءات الضريبية تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأهابت المصلحة بصغار المكلفين، عدم التعامل مع أي شخص يدًعي المطالبة بتحصيل الضريبة أو الإعفاء منها، وعدم تسليم أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى كان.
ودعا البيان إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات على الرقم المجاني للمصلحة (8000033) لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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