شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد في صادرات اندونيسا الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سجل عجزا تجاريا بلغ 870 مليون دولار في أول شهر من 2020 مقارنة مع عجز بلغ 61.70 مليون دولار في ديسمبر .
وهبطت قيمة الواردات 3.71 بالمئة على أساس سنوي في يناير إلى 13.41 مليار دولار.
وقال سوهاريانتو رئيس مكتب الإحصاء للصحفيين إن تقلبات أسعار سلع أولية مثل النحاس والقصدير الشهر الماضي أثرت على تجارة إندونيسيا. وأضاف أن توقف صادرات النيكل الخام كان عاملا أيضا.
وبلغت القيمة الاجمالية للواردات في يناير 14.28 مليار دولار، منخفضة 4.78 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
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