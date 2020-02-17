شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز تتوقع مخاطر محدودة من فيروس كورونا على اقتصادات الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة ستاندرد أند بورز إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي. وأشار تقرير الوكالة إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون، بحسب "العربية". وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين. يشار إلى أن الحكومة الصينية أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا بأكثر من 250 حالة إلى نحو 1367 شخصا، بينما زادت الإصابات إلى ما يقرب من ستين ألف حالة.

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