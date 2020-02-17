شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "معادن" تبحث عدم توزيع أرباح عن 2019 في 15 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 15 مارس المُقبل، وذلك لمناقشة مُقترح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستصوت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وستصوت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 739.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالعام إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا، والالومنيوم والذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. كذلك لانخفاض الحصة في صافي الربح في المشروع المشترك (سامابكو) على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.
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