شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع ترقب جولة من المفاوضات مع بروكسل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق لجولة هامة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.



ويرى محللون أن مكاسب الجنيه الإسترليني الأخيرة ستظل مضغوطة بالأنباء السيئة المتوقعة بشأن المفاوضات التجارية مع بروكسل.

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وسوف يتحدث كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" في محاضرة ببروكسل مساء اليوم حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومدى التزام لندن بالقواعد والتوصل إلى اتفاق محتمل.



ومن المتوقع تلميح "فروست" إلى أن المملكة المتحدة لا تريد صفقة خاصة أو فريدة من نوعها مع الاتحاد الأوروبي، لكن على الأرجح، سيشير الاتفاق الموقع من جانب بروكسل مع كندا وكوريا الجنوبية ليكون بمثابة أرضية يمكن التفاوض عليها بين لندن وبروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3013، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3055 وأقل سعر عند 1.3002.