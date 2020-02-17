شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص النفقات يدفع أرباح "عقارات سيف" للارتفاع 2.3% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة عقارات السيف، المعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 2.34% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، إنها حققت صافي أرباح- لحاملي أسهم الشركة الأم- بقيمة 3.86 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.77 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت أرباح الربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي بتقليص النفقات والاقتصاد في التكاليف ومخصصات أقل مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 .

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وحققت الشركة خلال الربع الأخير من العام 2019 أرباحاً تشغيلية قدرها 3.65 مليون دينار بحريني، مقابل مبلغ 3.82 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2018 بإنخفاض وقدره 4.69%.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.93 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.91 مليون دينار خلال العام 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.