شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل عمر" تعين رئيسا جديداً لمجلس الإدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس إدارتها، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الأحد، على تعيين الدكتور زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن فترة رئاسة مجلس الإدارة ستبدأ اعتباراً من 17 فبراير الجاري وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 29 يونيو 2021.

وسبق أن أعلنت الشركة، بنهاية يناير الماضي، عن استقالة رئيس المجلس عبدالعزيز بن محمد السبيعي من عضوية مجلس الإدارة.

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وسجلت شركة جبل عمر للتطوير خسائر بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 80 مليون ريال مقارنة مع أرباح بقيمة 470 مليونا في الفترة نفسها من العام.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية إضافة الى تضمين الربع المماثل من العام الماضي إيرادات بيع وحدات سكنية بالجملة لمرة واحدة. وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 58% لتصل إلى 715 مليون ريال.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 49.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 192.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.