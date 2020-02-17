شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار النحاس الصاعد– تحليل -17-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النحاس تداولاته لهذا اليوم بتشكيله لموجه إيجابية جديدة محاولا بذلك تجاوز مستوى 2.6100 ليعزز بذلك المسار الصاعد وليزيد من فرص تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 2.6500 و 2.6950 على التوالي. نلاحظ تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 ليتماشى بدوره مع الترجيح الصاعد وليدعونا لانتظار وصول السعر للأهداف المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.6500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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