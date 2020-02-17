شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لايزال بطيء– تحليل - 17-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين يعاني من نعارض المؤشرات الرئيسية بتذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 بينما يحافظ المتوسط المتحرك 55 على استقراره قرب دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 910.00.
ما سبق يشكل عامل أساسي لاستسلام السعر لتذبذبات الجانبية المؤقتة, ولنذكر بأهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 950.00 ليزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدوره مستوى 1025.00 وصولا نحو 1070.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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