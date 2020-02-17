«الاتحاد العقارية»: قروض «ثيرمو» وراء خسائر 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت «الاتحاد العقارية»، عن قرب إتمام عملية تمويل توسعة مشروع «الأوتودروم»، بقيمة 200 مليون درهم تقريباً، وستحقق التوسعة نقلة نوعية من حيث إعادة الزخم إلى «الموتورسيتي» وحلبات السباق في «الأوتودروم»، وتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبي هواية قيادة السيارات، وتوفير المرافق الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وسيسهم المشروع في نقل الموقع الحالي لحلبات السباق الفرعية في «الكارت دروم» إلى مشروع «الأوتودروم»، بحيث يتم لاحقا استثمار موقع الأرض الحالي للكارت دروم وزيادة حجم محفظتها العقارية وحسب الدراسات المالية والفنية المعدة من قبل شركة MI Associated وشركة APEX، فإن المشروع سيولد إيرادات سنوية متوقعة تصل إلى 80 مليون درهم، إضافة إلى الإيرادات السنوية من المرافق والمطاعم، وخدمات السيارات المرتبطة بالمشروع.



خسائر مباشرة

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وعلى صعيد آخر، تمكنت شركة سيرفيو والمملوكة بالكامل لشركة الاتحاد العقارية والتي تعمل في مجال إدارة المرافق وصيانتها من تحقيق إيرادات سنوية قدرها 216 مليون درهم، كما حققت شركة ذا فيت أوت والمملوكة أيضاً للاتحاد، إيرادات سنوية بنحو 61 مليون درهم.

وعن البيانات المالية السنوية الأولية، تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات فاقت نصف المليار درهم إلا أنها منيت بخسائر في عام 2019، من أهم أسبابها كلفة القروض البنكية الممنوحة في سنوات سابقة لشركة ثيرمو - إحدى الشركات التابعة - حيث بلغ إجمالي هذه القروض مليار درهم، وهذه القروض منحت منذ ما يزيد على خمس سنوات وما زالت شركة الاتحاد العقارية تتحمل كلفة هذه القروض ما ألحق خسائر مباشرة للشركة. الجدير بالذكر أنه تم أخذ مخصصات كاملة لشركة ثيرمو، وعلى صعيد متصل تتم المفاوضات مع البنوك على إعادة هيكلة المديونية المشار إليها والتي من شأنها أن تخفف الضغط على ميزانية الشركة.



تحقيق التوازن



قال خليفة الحمادي الرئيس التنفيذي للشركة، إن اهتمام الإدارة الجديدة ينصب على تحقيق التوازن بين معالجة البنود التي تحقق خسائر في البيانات المالية وتعظيم الاستثمارات القائمة المدرة للأرباح وتقويتها لضمان تحقيق تدفقات نقدية وإيرادات لمواجهة الالتزامات، والاستغلال الأمثل لتلك الاستثمارات.