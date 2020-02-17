55 % ارتفاع صادرات إيطاليا من الفواكه إلى الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعرض مجموعة من أبرز الشركات الإيطالية أفضل منتجاتها في معرض «جلفود 2020»، بمبادرة ودعم من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه والاتحاد الأوروبي.

وتستعرض بعض الشركات الإيطالية بما فيها «مازوني» و«أورانفريزر» و«كونسيرف إيطاليا» مجموعة من المنتجات بما في ذلك عصائر الفواكه والبرتقال والليمون والماندرين بالإضافة إلى البندورة.

وفي هذا الصدد، كشفت الأرقام الصادرة عن «الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه» ارتفاع صادرات إيطاليا من الكيوي والتفاح والبرتقال إلى دولة الإمارات بنسبة 55%، لتقفز من 23.31 طن عام 2017 إلى 36.165 طن عام 2018.

وقال إليسا ماتشي من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه: نظراً لمناخها المثالي وبيئتها الفريدة، تعد إيطاليا إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للفواكه والخضار في أوروبا بإجمالي إنتاج بلغ نحو 10 ملايين طن من الفواكه و14 مليون طن من الخضار الطازجة عام 2018. وبفضل جودتها العالية ومذاقها الرائع، تصل قيمة صادرات إيطاليا من الفواكه والخضار إلى مختلف أنحاء العالم إلى 20 مليون درهم إماراتي، مع حرصنا الدائم على زيادة معدل الصادرات والتوسع أكثر في مختلف الأسواق لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة.