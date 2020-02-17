شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 16-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 16-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.593 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للاتصالات، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.593 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.6 مليون ورقة مالية بقيمة 323.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.9 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 7.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.44%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 939.7 ألف جنيه، 11.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 15745 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5127 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 593 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

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مدينة الإنتاج الإعلامى

أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء كامل حصة شركة المقاولون العرب والشركات التابعة لها برأسمال الشركة العربية الفندقية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتبلغ 1.25 مليون سهم بنسبة 64.7% من رأس المال بسعر 115 جنيه للسهم والمقدر من البنك الأهلى المصرى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة وافق على شراء مقر بقيمة 17 مليون جنيه لإقامة مركز الخدمات الإعلامية، كما أقر كذلك تعيين أيمن محمد الشيخ ممثلا عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية فى عضوية مجلس الإدارة بدلاً من محمد صفوت عبد العليم.

أميرالد للاستثمار العقارى

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر نموذج طرح أسهم شركة اميرالد للاستثمار العقاري بغرض بيع 28% من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية (طرح عام- خاص).

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن نشرة الطرح تتضمن بيع أحد أقصى بنحو 70 مليون سهم من أسهم رأسمال اميرالد للاستثمار العقاري، والمملوكة لاثنين من المساهمين الرئيسيين من مساهمي الشركة.

ويتضمن طرح الشركة شريحتين، الأولى "طرح عام لبيع 3.5 مليون سهم، تمثل نسبة حوالي 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.4% من إجمالى أسهم الشركة.

والشريحة الثانية تتضمن "طرح خاص لبيع 66.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملائة المالية تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 26.6% من إجمالي أسهم الشركة.

وطالبت الرقابة من الشركة تقديم تعهدات للبورصة قبل الطرح بأن لاتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد لمدة لاتقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرخ.

بلتون

وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على زيادة رأس المال المصدر من 338.03 مليون جنيه إلى 891.3 مليون جنيه موزع على 445.65 مليون سهم بقيمة اسميه 2 جنيه للسهم بزيادة قدرها 553.27 مليون جنيه.

وأضافت بلتون، فى بيان للبورصة، أن المجلس قرر تعديل المادتين (6-7) من النظام الأساسي للشركة بناء على زيادة رأس المال، وأن قيمة الزيادة مسددة بالكامل وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الأفريقي الدولى المرخص له بتلقي الاكتتاب الصادرة في 6 فبراير الجاري.