شكرا لقرائتكم خبر عن "مجموعة السريع" تُعلن تغطية الطرح المتبقي من رأس المال بنسبة 858.1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تغطية الطرح المتبقي من أسهم حقوق الأولوية، بنسبة 858.1%.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عدد الأسهم المباعة بلغ 1.9 مليون سهم، بإجمالي 28.6 مليون ريال، وبمتوسط سعر للبيع بيلغ 14.79 ريال للسهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تغطية المرحلة الأولى من اكتتاب رأس المال بنسبة 82.83%، بالاكتتاب في عدد 9.3 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 11.266 مليون سهم

ويُذكر أن عمومية الشركة أقرت، في يناير الماضي، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 112.660 مليون ريال.

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وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 65.5 مليون ريال إلى 178.160 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 11.266 مليون سهم عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة أقرت، في أغسطس الماضي، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحقيقها صافي ربح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسارة بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 81.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 14.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.