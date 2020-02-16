شكرا لقرائتكم خبر عن "دار الأركان" تعتزم إصدار صكوك بالدولار الأمريكي غير مُحددة القيمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، بحيث تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عملية الطرح ستخضع إلى موافقة الجهات الرسمية. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وبحسب البيان، قامت دار الأركان، والمصنفة فئةB1 من شركة موديز Moody's، (نظرة إيجابية)، بتكليف الخير كابيتال، سيتي، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، نومورا، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الإمارات العربية المتحدة ولند، ابتداءً من 17 فبراير 2020.

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هذا وسيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 7 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية.

وسبق أن قامت شركة دار الأركان بطرح صكوكاً ببورصة ناسدك دبي بقيمة 600 مليون دولار.

ويهدف إدراج الصكوك لتحفيز ودعم وتشجيع كافة توسعات الشركة في الوقت الجاري وفي الفترات المُقبلة، وبالأخص في تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في السعودية، وبرج " فلورنس حبي" في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي، وفقا لبيان صحفي.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الأركان حققت صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.