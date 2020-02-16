شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة تعلن مشاركة ممثلين لـ 200 شركة بأكبر معرض للمعدات في ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات، عن تنظيم مؤتمر صحفى اليوم الأحد للإعلان عن مشاركة 200 ممثل للشركات المصرية في معرض DRUPA "دروبا" في ألمانيا وهو أكبر معرض دولى مخصص في ماكينات ومعدات الطباعة، وأحدث التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وأضاف جابر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر يشارك فيه المدير التنفيذي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وعدد من الخبراء الدولين في المجال، على أن يجرى إعلان تفاصيل المشاركة المصرية واستفادة مصر منها.

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وكانت غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، أعلنت في وقت سابق البدء في اعداد دراستين قطاعيتين حول صناعة الورق والكرتون في مصر والتصدير بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة منتصف الشهر الجاري.

وأضاف جابر، أن الفترة الماضية شهدت اتجاه المستثمرين المحليين والعرب في ضخ استثماراتهم بقطاع ورق التغليف والكرتون المضلع المر الذي قد يؤدي إلى زيادة المعروض عن حجم الطلب في السوق والتسبب في أزمة بانخفاض الاسعار عكس تكلفة الانتاج المرتفعة، بينما مازال السوق يعاني من عجزا في قطاع انتاج الورق الأبيض بنسبة من 60-70% حيث يتم استهلاك 400 ألف طن بينما لا يتم انتاج إلا 140 ألف طن فقط، وهو ما يتطلب توجيه الاستثمارات لتحجيم هذا العجز.