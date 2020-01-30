شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: بدء التراخيص للجهات المالية غير المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية (شركات التقنيات المالية)، بالإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة.

وأوضحت المؤسسة أنها رخصت لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.

وبينت أنها نشرت في موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث أخذ في الاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع، ويأتي ذلك استناداً إلى اختصاصها بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، عملاً بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات الصادرة عن المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها.