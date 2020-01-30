شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليارا صادرات المملكة السلعية خلال نوفمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير حديث عن ارتفاع قيمة الصادرات السعودية السلعية في شهر نوفمبر لعام 2019، بمقدار 5.1 مليار ريال وبنسبة 6.8% مقارنة بشهر أكتوبر السابق له لتصل إلى نحو 79.8 مليار ريال.

وأشار التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إلى أن الصادرات غير البترولية مثلت نحو 21.9% بقيمة 17.5 مليار ريال مرتفعة بنسبة 2.1% على أساس شهري، فيما ارتفع حجم الصادرات البترولية في نوفمبر لعام 2019 بالمقارنة مع أكتوبر بنسبة 8.3% لتصل إلى 62.3 مليار ريال بزيادة 4.7 مليار عن الشهر السابق، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الإجمالية بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وأظهر التقرير أن خمسة قطاعات سلعية استحوذت على نحو 95.6% من إجمالي الصادرات في نوفمبر 2019 ضمن 21 قطاعا، تصدرها قطاع المنتجات المعدنية بقيمة 62.5 مليار ريال، في حين حل قطاع منتجات الصناعات الكيماوية بالمرتبة الثانية بقيمة 5.34 مليار ريال، وجاء قطاع اللدائن ومصنوعاتها ثالثا بقيمة 5.30 مليار ريال، فيما حلت رابعا القطاعات التصديرية للمملكة التي تشمل العربات والطائرات والبواخر والمعدات المماثلة بقيمة 1.90 مليار ريال، وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.27 مليار ريال خامس القطاعات السلعية التصديرية للمملكة من حيث القيمة.

وأشار التقرير إلى أن الصين من أكثر الدول المستوردة للسلع السعودية غير البترولية خلال نوفمبر 2019 بنسبة 18.2% بقيمة 3.1 مليار ريال، فيما حلت الإمارات ثانيا بنسبة 15.7% وبقيمة 2.76 مليار ريال سعودي، وثالثا جاءت الهند بنسبة 7.3% وبقيمة 1.28 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن ميناء الجبيل الصناعي تصدر منافذ المملكة البحرية في صادراتها غير النفطية من حيث القيمة خلال نوفمبر بالعام الماضي إذ بلغ ما صدره نحو 2.92 مليار ريال، أما المنافذ الجوية فقد تصدر مطار الملك عبدالعزيز بجدة تلك المنافذ بتصدير سلع غير بترولية بقيمة 617 مليون ريال، ومن حيث المنافذ البرية تصدر منفذ البطحاء الواقع بين المملكة والإمارات جميع منافذ المملكة البرية في صادرات المملكة غير النفطية بقيمة 1.49 مليار ريال.