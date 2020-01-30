شكرا لقرائتكم خبر عن "جازادكو" توقع مذكرة تفاهم لأول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين أربع شركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن إتمام التوقيع على مذكرة تفاهم لأول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين أربع شركات، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأفادت جازان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن حصتها كما تم الإعلان سابقاً تمثل 45% من الشركة الجديدة.

وتشمل الشركات الأربعة: "قطاع الاستزراع المائي بشركة جازادكو"، و"أسماك تبوك"، و"الشرق للاستزراع المائي"، و"ثروات البحار" تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة.

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وتستعرض الشركة مراحل إنتاج "شركة الاستزراع المتقدمة" والذي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60 ألف طن متري في المرحلة الأولى وسيتضاعف إلى 120 ألأف طن متري في المرحلة الثانية. وتستهدف الشركة الوصول الي 300 ألف طن متري بحلول 2035.

ومن المتوقع أن تسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.