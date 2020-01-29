شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد خسائر حادة في جلسة الثلاثاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء معوضة جزءاً بسيطاً من خسائرها الحادة المسجلة في جلسة أمس الثلاثاء والتي بلغت 3.3%.



ولا تزال المخاوف في الأسواق العالمية مستمرة بشأن فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره وانتقاله إلى بلدان جديدة.



وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد الوفيات على 130 شخصا بالإضافة إلى إصابة أكثر من ستة آلاف آخرين وسط جهود حكومية لاحتواء الفيروس.

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وأعلنت الإمارات ظهور اول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم كما كشفت الولايات المتحدة ظهور رابع حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% أو ما يعادل نحو ثلاثة سنتات وأغلقت التعاملات عند 17.487 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.757 دولار وأقل سعر عند 17.28 دولار.