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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على استقرار لكنه يرتفع قليلاً بعد قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب في ختام جلسة الأربعاء لكن المعدن النفيس ارتفع على نحو طفيف عقب قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن معدل الفائدة.
وأعلنت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي الإبقاء على الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير، وهو ما تماشى مع التوقعات.
وشدد البنك المركزي على توقعاته بنمو الاقتصاد الأكبر في العالم على نحو معتدل بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ارتفاع التضخم نحو 2%، وهو المستوى المستهدف من جانبه.
وتتابع الأسواق عن كثب التطورات بشأن مدى تفشي فيروس كورونا في الصين وانتقاله إلى دول أخرى مع ظهرو حالة في الإمارات وحالة رابعة في الولايات المتحدة وغيرهما من الدول.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.
وفي ختام الجلسة، استقرت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط عند 1570.40 دولار للأوقية حيث ارتفعت فقط بستين سنتاً، لكن المعدن النفيس ارتفع بعد إغلاق الجلسة بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1573.9 دولار وأقل سعر عند 1562 دولارا.
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