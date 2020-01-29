طارق عامر: مصر لا تحتاج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي

أكد "طارق عامر" محافظ البنك المركزي، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية لم نستطيع أن ننجز كل هذه الكم من المشروعات الخدمية في الفترة الأخيرة.
وتابع "عامر" خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc" : في الأول كنا نطلب تمويل ومحدش كان بيرضى يسلفنا,في الوقت الحالي لا نحتاج تمويل، ولو احتجت تمويل بروح السوق الدولية في يوم، منوها أنه بالهاتف نستطيع أن نقدم طرح عبر الأسواق الدولية ونحصل على ما نريد من تمويلات.
وأضاف مصر لا تحتاج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي ولكن نستطيع به من ناحية الخبرة في الإصلاحات الهيكلية لتزود كفاءة مؤسسات الدولة من اجل مناخ الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية
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