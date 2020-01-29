شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: اتجاه مؤسسى لشراء سهم المصرية للاتصالات..ويحقق أعلى حجم تداول منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال، إن جلسة تداول اليوم الثلاثاء، شهدت تجاوز السوق، أزمة فيروس كورونا بالرغم من ضعف أحجام التداول نتيجة ضعف المحفزات، وعدم وضوح الرؤية بشأن الضرائب الرأسمالية، مشيرا إلى تصدر سهم المصرية للاتصالات، المفضل لدى المؤسسات، قائمة الأسهم المرتفعة بأحجام تداول هى الأعلى خلال شهرى يناير وديسمبر، مدفوعا بعمليات شراء قوية بعد الأنباء القوية عن رغبة STC السعودية فى الاستحواذ على حصة فودافون العالمية فى فوادفون مصر مما أثر بالإيجاب على تداولات سهم المصرية للاتصالات التى تمتلك 45% تقريبا من فودافون مصر.

وبرر مرتضى، لـ"الخليج 365"، أن سهم المصرية للاتصالات، الشراء مكثف من جانب المؤسسات، بأنه دليل دخول المصرية الاتصالات فى سوق المحمول من خلال شبكة We وهو ما قد يرفع التوقعات بشأن إعادة التفكير مرة أخرى فى البيع خاصة إذا كان السعر مغري فى عرض الشراء، كذلك فى حالة عدم بيع المصرية للاتصالات حصتها فإن تقديم عرض شراء لفودافون بسعر جيد يرفع من تقييمات المصرية للاتصالات.

وأشار مرتضى، إلى أن مؤشر egx30 يواجه مستويات الدعم الحالية 13600 نقطة، وإذا استطاع المؤشر غدا الإغلاق أعلاها، فأن مستوى الدعم التالى 13400 نقطة مستوى المقاومة 13900 ثم 14050 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.530 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.3 مليون ورقة مالية بقيمة 459.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.8%، والعرب على 14.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.90%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 13.6 مليون جنيه، 402.2 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 741.3 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15626 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5102 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 543 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.