صندوق النقد يحذر من مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء صنّاع السياسات على مراقبة نقاط الضعف المالية مثل زيادة مستويات الدين التي قد تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط، وقال إن الحل لا يكمن في مزيد من التيسير النقدي.

وأضاف المقرض العالمي في أحدث توقعاته أن الاقتصاد العالمي سينتعش قليلًا خلال العامين الحالي والمقبل، لكن بمستوى يقل عما توقعه في وقت سابق، وذلك بعد أن أدى التيسير النقدي العالمي إلى دعم النمو العام الماضي.

وقال الصندوق إن النمو العالمي كان سيكون أقل بمقدار نصف نقطة مئوية في غياب إجراءات العام الماضي الذي شهد أكبر إجمالي تخفيضات لأسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء منذ الأزمة المالية في 2008. (رويترز)