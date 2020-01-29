5 ملايين زائر لـ «كيدزانيا» في دبي خلال 10 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



احتفلت «كيدزانيا» في دبي مول، بالذكرى العاشرة لتأسيسها ونجاحها بإضفاء ذكريات سعيدة لا تنسى لزوّارها ومحبيها.

وفي إطار احتفالها بهذا الحدث، نظّمت «كيدزانيا» فعالية مميزة في دبي مول، يوم الخميس الماضي، استضافت خلالها مجموعة من الأطفال والعائلات من جميع أنحاء الإمارات.

وتضم «كيدزانيا» أكثر من 70 خياراً للعب والاستمتاع لزوارها من الأطفال، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 1800 شخص في وقت واحد، وتعد وجهة مفضلة للرحلات المدرسية وحفلات أعياد الميلاد. وقد استضافت «كيدزانيا» أكثر من 5 ملايين زائر منذ افتتاحها قبل عشر سنوات. كما شهدت منذ عام 2010 احتفال 34358 طفلًا بعيد ميلادهم، وحصل أكثر من 78000 ألف على جواز سفرها الخاص (PaZZport).