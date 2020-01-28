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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع في انتظار قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم مواصلا خسائره في انتظار قرار البنك المركزي البريطاني في وقت لاحق هذا الأسبوع بالإضافة إلى تنفيذ الخروج من المملكة المتحدة.
وسوف يعلن بنك إنجلترا عن قراره الخميس بشأن معدل الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند 0.75% فضلا عن الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار دولار دون تغيير.
كان رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" قد ألمح إلى إمكانية خفض معدل الفائدة في الفترة المقبلة الأمر الذي أوقع العملة البريطانية تحت ضغوط بيعية.
وسوف تنفذ حكومة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري، وسوف تدخل لندن بعد ذلك في فترة انتقالية حتى نهاية عام 2020.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3019، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3066 وأقل سعر عند 1.2976.
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