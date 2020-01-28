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وزير العمل: المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجا.. ومتوسط أجورها 7 آلاف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجا لدى القطاع الخاص مقارنة ببقية المهن، بحسب وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الذي بين أن متوسط أجور العاملين السعوديين فيهما يقارب 7000 ريال.

وقال الراجحي خلال مشاركته في جلسة «توطين المهن المالية وتمكين المؤهلين لتبوء الوظائف القيادية في القطاع الخاص» بمنتدى المحاسبين السعودي (SAF)، إن الوزارة تعمل على مبادرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

وأضاف وزير العمل أن إمكانية التأنيث في مهن المحاسبة والمراجعة عالية، نظرا لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالبا.

وعلى هامش فعاليات المنتدى المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، دشن وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في السعودية، بحضور نائب وزير المالية حمد البازعي، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح.

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وجاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام، الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة أخذت في الاعتبار معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام كافة، المبنية على أساس الاستحقاق، وتحديد احتياجات المملكة.

وبلغ عدد الموضوعات المعتمدة التي شملها الدليل أربعين موضوعا، تضمنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، وستة وثلاثين معيارا، وثلاثة إرشادات موصى بها. كما تضمنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصرا للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي، وبيان أسباب التعديلات.

يذكر أن وزارة المالية تشارك بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله.

ويعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يتيح منصة لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمنشآت التجارية، لصياغة التصور الذي يمكن أن تسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويشارك فيه نخبة من المختصين والمهتمين على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.

دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في السعودية شمل: