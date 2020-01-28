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سامسونج توقع عقد مشروع تخزين الغاز في الحوية بـ 1.85 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سول

وقعت شركة سامسونج للهندسة الكورية الجنوبية مع شركة أرامكو السعودية العقد الأساسي لمشروع تخزين الغاز في معمل الغاز في الحوية، بقيمة 1.85 مليار دولار.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية أمس عن شركة سامسونج للهندسة قولها إنها وقعت على العقد الخميس الماضي. وكانت الشركة وقعت على عقد مبدئي للمشروع بعد أن قدمت خطاب النوايا لتنفيذ المشروع في نوفمبر الماضي.

وينطوي مشروع تخزين الغاز في الحوية على بناء منشآت حقن الغاز بسعة 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، ومنشآت لإعادة إنتاج الغاز بسعة ملياري قدم مكعبة يوميا في معمل الغاز في الحوية التي تبعد 260 كلم شرق العاصمة الرياض.

وتخطط الشركة لإكمال المشروع عبر جميع المراحل من أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء بحلول عام 2023.

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الانضمام لمنصة فاكت

في سياق آخر قالت منصة فاكت أمس إن شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة اشترت أسهما جديدة بقيمة 5 ملايين دولار في منصة التداول فاكت، القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

وذكرت وكالة «رويترز» أن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، وهي إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، ستستخدم المنصة.

والمنصة متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع، وتركز منذ بدء عملها في أواخر 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال، والتي تستخدم لتحديد خام القياس برنت المؤرخ.

ومن بين مؤسسي هذه المنصة شركات نفط عالمية مثل بي. بي وإكوينور وشل وشركات التجارة المستقلة جانفور وكوتش سبلي آند تريدنج وميركوريا وبنوك مثل إيه. بي. إن أمرو وآي. إن. جي وسوسيتيه جنرال.