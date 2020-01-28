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غرفة مكة تطلق غدا هاكثون الريادة الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ممثلة في لجنة ريادة الأعمال، مساء غد فعاليات هاكثون الريادة الصحي، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمرشدين لتطوير أفكار الشباب والشابات.

وأوضحت في بيان أمس أن تنفيذ الأفكار يستمر 28 يوما بعدها، وتحقيقها على أرض الواقع لتختتم الفعالية يوم 29 فبراير 2020 لإعلان الفائزين بأفضل المشاريع الريادية الصحية، وفق معايير محددة من قبل المحكمين المختصين في حفل خاص بالمناسبة.

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وأوضحت اللجنة المنظمة أن معايير الفوز تتلخص في أن يكون حجم تأثير الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي كبيرا، وأن تكون الفكرة مبتكرة، وأن يكون المشروع المقدم مستدام ماليا، وأن يتكون الفريق من تخصصات مختلفة، وأن يحتوي

على ذات أساس علمي يتماشى مع رؤية 2030.

ويهدف الهاكثون الصحي إلى تنفيذ حملات نوعية تعتمد على الإبداع والابتكار استنادا على أحدث الأفكار والتأثير الحقيقي لتطوير منظومة العمل الصحي، وفق الأفكار الإبداعية والتقنيات التي تساهم في ترقية الأداء المستقبلي من خلال مشاركة متخصصين في مجالات عدة، يساهمون في احتواء أفكار الفرق المشاركة ومساعدتها في إطلاق مشاريعها.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المهندس مصطفى رجب أن أهمية الهاكثون الصحي تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتنمية لأفكار الشباب والشابات لتحويلها إلى مشاريع ريادية ببصمة سعودية تسهم في بناء الوطن، مشيرا إلى أن لجنة ريادة الأعمال أسهمت في استقطاب أصحاب الشغف في المجال الطبي، ووضعهم ضمن منظومة متكاملة تتنافس على إخراج الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع حقيقية.