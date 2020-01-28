شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.15% بجلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسراً 12.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8166.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.66% خاسراً 122.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7254.28 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 133.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجع 116 شركة.

وتراجع 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.52%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاعى المواد الأساسية والمرافق العامة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%.

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وجاء سهم "الفخارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.60%، ثم البحرى 4.10%، ثم جبسكو بنسبة 4%، فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.87%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 5.21%، ثم أسمنت اليمامة بنسبة 3.75%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات، عن تعيين بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.