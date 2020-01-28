شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافى من أسوأ أداء منذ 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت أسوأ أداء يومي في نحو أربعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بالتأثير المحتمل لانتشار فيروس كورونا على الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش. وتصدر سهم إيرباص قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشر القياسي، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بشأن تحقيق في ادعاءات بالرشوة والفساد.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة بيربري جروب وإل.في.إم.إتش وكيرنج المالكة لجوتشي ومونكلير بنسب تتراوح بين 0.4 بالمئة و0.6 بالمئة. والأسهم كانت من بين الأسوأ أداء أمس الاثنين، حين انخفض المؤشر القياسي الأوسع نطاقا ما يزيد عن اثنين بالمئة.

وربح المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه 0.2 بالمئة بعد أن هبط لأدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل فرض قيود على السفر.