شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحا 3.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1650.81 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات، حيث جرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 440.6 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.60% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.83% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.62%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 185 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 74.175 مليون سهم إلى 74.360 مليون سهم تمثل 3.356% من الأسهم الصادرة، بتاريخ 27 يناير الجارى.