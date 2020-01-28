شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحا 4.13 نقطة ليصل إلى مستوى 2792.93 نقطة، مدفوعا بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 24 مليون سهم محققة ما قيمته 21.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 406 صفقة لعدد 22 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.81%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 5.26%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.57%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.26%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.18%.

وتصدر سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد، قائمة الأسهم المرتفعة، بعد إعلانه عن نتائجها المالية المدققة لعام 2019، حيث سجلت نموا بنسبة 11% فى صافى أرباحها للعام 2019، بلغ 472.5 مليون درهم، ويعود ذلك إلى إضافة 51.336 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملائها مما رفع إجمالى قدرتها التبريدية إلى 1.182 مليون طن، إلى جانب ذلك، أوصى مجلس إدارة "تبريد" بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 على مساهميها بقيمة 10.5 فلس للسهم بزيادة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق، وذلك تماشيا مع التزام الشركة بزيادة توزيعات الأرباح بما ينسجم مع وتيرة نمو أعمالها.