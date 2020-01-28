شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للجنيه الإسترليني في انتظار إتمام "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل ترقب عن كثب لإتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري.



وتخطط حكومة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" تنفيذ "بريكست" في الوقت الذي تستعد لندن لفترة انتقالية ستستمر حتى نهاية العام الجاري.



وتعول الأسواق على إمكانية نجاح "جونسون" وحكومته في التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي تجنب لندن تبعات الخروج.

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وسوف يعلن بنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الأسبوع عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند 0.75% دون تغيير.



كان الإسترليني قد تعرض لضغوط بعد تلميحات رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" باحتمالية خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3056، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3104 وأقل سعر عند 1.3042.