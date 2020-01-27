شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً كملاذ آمن في ظل مخاوف من كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في ظل القلق بالأسواق العالمية من فيروس كورونا مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن كالعملة الأمريكية والذهب وتجنب أسواق الأسهم.



وأعلنت الصين وفاة أكثر من ثمانين شخصاً بفيروس كورونا فضلا عن اكتشاف أكثر من 2800 إصابة من بينها المئات في حالة خطيرة.

Advertisements



وكشفت الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا عن حالات مؤكدة بالفيروس القاتل مما أثار المخاوف من وباء عالمي يستدعي إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ.



وسوف يبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية وحالة الاقتصادين الأمريكي والعالمي ويستمر حتى الأربعاء يليه قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.00 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.