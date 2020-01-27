الارشيف / الاقتصاد

الدولار يرتفع قليلاً كملاذ آمن في ظل مخاوف من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً كملاذ آمن في ظل مخاوف من كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في ظل القلق بالأسواق العالمية من فيروس كورونا مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن كالعملة الأمريكية والذهب وتجنب أسواق الأسهم.


وأعلنت الصين وفاة أكثر من ثمانين شخصاً بفيروس كورونا فضلا عن اكتشاف أكثر من 2800 إصابة من بينها المئات في حالة خطيرة.

Advertisements


وكشفت الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا عن حالات مؤكدة بالفيروس القاتل مما أثار المخاوف من وباء عالمي يستدعي إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ.


وسوف يبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية وحالة الاقتصادين الأمريكي والعالمي ويستمر حتى الأربعاء يليه قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.00 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع قليلاً كملاذ آمن في ظل مخاوف من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا