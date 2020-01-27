شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف البحرين المركزي يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الإثنين عن تغطية الإصدار رقم 1792 من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 217%.

ووفقاً لبيان للمركزي على موقعه الإلكتروني، تمتد فترة استحقاق هذا الإصدار إلى 91 يوماً، تبدأ من بعد غدٍ الأربعاء 29 يناير من العام الجاري، وتنتهي 29 أبريل القادم.

Advertisements

ووصل معدل سعر الفائدة لهذه الأذونات إلى 2.55%، مقابل 2.57% في الإصدار السابق. وبلغ معدل سعر الخصم لهذا الإصدار 99.360%، في حين أنه تم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.359%.

ووصل الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار إلى ما قيمته 2.11 مليار دينار بحريني.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي يصدر أذونات الخزانة نيابة عن حكومة مملكة البحرين.