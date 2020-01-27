شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بيت التمويل الكويتي" ترتفع 3.5% بالربع الرابع والإدارة تُوصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبيت التمويل الكويتي، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح بلغ 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وجاء الارتفاع بالأرباح مدعوماً بارتفاع أرباح البنك التشغيلية إلى 117.1 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 86.1 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 251 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 227.4 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%.

ويعود الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في صافي إيرادات التشغيل بنسبة 12.5% والتي نتجت بصفة رئيسية عن الزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 9.2%.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 814.4 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 746 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 9.2%.

هذا وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، بما يُعادل 20 فلساً لكل سهم. بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع، أي بما يعادل 10 أسهم لكل 100 سهم.