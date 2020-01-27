شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.78% بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.78% خاسراً 148.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8178.47 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.09% خاسراً 81.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7376.79 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 174.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما تراجع 169 شركة.

وتراجع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.86%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.39%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه وإنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، فقطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.08%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.81%.

وجاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.73%، ثم ساب للتكافل 3.41%، ثم الحكير بنسبة 3.39%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.63%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 6.41%، ثم ساب بنسبة 5.55%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية- إيداع، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية فى مجموعة السريع التجارية الصناعية لدى حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الاثنين.

فيما أعلنت شركة الدرع العربى للتأمين التعاونى، عن استلامها أمس الأحد، موافقة مؤسسة النقد العربى السعودى على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين فى المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات من التأمين العام، التأمين الصحى، الحماية والادخار.