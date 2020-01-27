شكرا لقرائتكم خبر عن المخاوف من فيروس الصين تعصف بالأسهم الأوروبية لأدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين ،فى ظل تزايد عدد المصابين والوفيات بالفيروس القاتل.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.1% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ 6 كانون الثاني/يناير الجاري ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بعد بيانات أفضل من المتوقع لأنشطة الشركات الأوروبية.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.1% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاث أسابيع الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أول جلسات الأسبوع ، مسجلا الأدنى فى ثلاثة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.5% ،بفعل المخاوف حيال الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

أكدت الحكومة الصينية يوم الاثنين أن أكثر من 2800 حالة أصيبت بالفيروس التاجي "كورونا الجديد" مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 81 حالة، وبلغت عدد الحالات الحرجة 461 حالة.

وبدأ انتشار الفيروس فى مجموعة فى البلدان الأخرى فى أسيا وخارجها ، بما فى ذلك الولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وكندا ،الأمر الذي زاد مخاوف تحول الإصابة بالفيروس إلى وباء عالمي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.8% ،لتسجل أدنى مستوى منذ 8 كانون الثاني/يناير الجاري ، قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.9% ، بسبب مخاوف تفشي الفيروس الصيني.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 2.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 2.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 2.2% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنحو 2.25%.