شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسمنت ليبدأ من 640 جنيها تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا منذ بداية العام 2020 انخفاضا داخل السوق المصري حيث سجل سعل طن الأسمنت داخل المصنع 640 جنيها وحتى 720 جنيها وذلك حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي أشارت إلى أن سعر الطن في السوق " المستهلك" انخفض أيضا ليبدأ من 720 جنيها و يصل بحد أقصى 820 جنيها للطن وهي أسعار منخفضة عن الأسعار التي سجلت مع نهاية عام 2019.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت شهدت تراجعا مع بداية العام الجديد حيث انخفض سعر الطن تسليم المصنع ليبدأ من 640 جنيها وحتى 720 جنيها بحد أقصى، في حين يبدأ سعر المستهلك بعد حساب تكاليف النقل والتحميل وهامش الربح للتأجر ليبدأ سعر الطن من720 حتى 820 جنيها الطن.

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وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، بدور مصانع الاسمنت الوطنية فى خفض الأسعار داخل السوق المصرى خلال الأيام الماضية، مشيرا الى انها اثبتت كفائتها وجودتها عالميا بفضل الجهود الوطنية للحفاظ على الصناعة المصرية للأسمنت .

جدير بالذكر، أن شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت على أن أسعار الأسمنت قد تشهد انخفاضا مع بداية العام وذلك لعدة عوامل متعددة منها زيادة عدد المصانع الوطنية في مصر وهو ما يخلق تنافسا بين المصانع وبعضها حيث يمثل السعر احد عناصر المنافسة بين الشركات وبعضها إضافة إلى الأغراض التسويقية التي تقدمها الشركات للتجار و الموردين، تعد الأسعار العالمية احد العناصر التي تساهم في تراجع الأسعار وانخفاض سعر الطن، بخلاف تراجع المبيعات مع زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت، جميعها عناصر تساهم في خفض الأسعار بالسوق.