شركة أبحاث إسبانية تنضم إلى «الشارقة للبحوث والابتكار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن انضمام «فيرتشو للبحث والتطوير»- إحدى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي- للمجمع إذ ستقوم الشركة بإطلاق مركز بحوث علمي لتطوير الأنشطة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على علم النفس، ويقوم هذا المركز على تطوير برامج رقمية شبيه بنمط الألعاب وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مجتمع على درجة أعلى من الوعي.

ويمثل انضمام هذه الشركة للمجمع على مكانته المهمة باعتباره منصة للبحث والتطوير العلمي على مستوى المنطقة، حيث أكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار على ذلك بقوله: «يأتي انضمام هذه الشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تطوير كافة طرق وأساليب التعليم ونقل المعرفة المستدامة للمجتمع المحلي في إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام».

كما يمثّل إطلاق هذا المشروع خطوة كبيرة نحو الأمام لاستحضار الخبرات والتقنيات الحديثة اللازمة من خلال نقل المعرفة وتوطينها، للمساهمة في تحقيق التطور والتنمية وتحقيق النجاح في هذا العالم المتسارع والمتغيّر من خلال نقل ما يلزم من مهارات ومعارف وعلوم حديثة، معرباً عن بالغ سعادته بانضمام كلٍ من «فيرتشو» إلى مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للتحوّل إلى محور للتنمية الإقليمية للعلوم المستقبلية والتقنيات المبتكرة، الأمر الذي سيصب في صالح إمارة الشارقة بصفة خاصة، ودولة الإمارات بصفة عامة.

وأضاف: تأتي هذه الشراكات التي يقوم بها المجمع تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة. حيث تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.