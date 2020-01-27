مبادرة «بيرل» تضيء على دور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: ”الخليج 365”

عقدت مبادرة «بيرل»، مؤخراً، جلسة حوارية، في الكويت، سلطت من خلالها الضوء على دور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة المؤسسية عبر تبني وتطبيق السياسات المتعلقة بالشفافية وإدارة المخاطر.

وشارك في الجلسة التي حملت عنوان «الوجه الجديد للنزاهة المؤسسية: النظرة الكويتية»، نحو 35 متخصصاً في أقسام الالتزام والتدقيق والقانونية والمالية بكبرى الشركات في الكويت.

وتحدث في الجلسة كل من أحمد كسواني، الشريك في شركة «برايس ووترهاوس كوبر» (PwC)، والدكتور لي جي كالدويل، مساعد عميد كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالكويت، وإيمان محمد العوضي، المديرة التنفيذية للاتصالات في شركة مشاريع الكويت (KIPCO).

وقدم المتحدثون أفكاراً عملية وتطبيقية يمكن من خلالها تضمين الممارسات الأخلاقية في النسيج المؤسسي، وذلك عبر عرض أمثلة ودراسات حالة واقعية تبين سبل تطبيق استراتيجيات النزاهة بحسب متطلبات المؤسسات لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة العمل وتوحيد جهود أصحاب المصالح في خدمة الأعمال.

وأشاروا إلى المنافع التي يمكن للشركات تحقيقها من خلال تعزيز النزاهة المؤسسية، واعتبارها من أساسات الأعمال والإدارة الفعالة، ومن أهمها تعزيز الابتكار في عالم الأعمال والمساهمة في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي الجلسة الحوارية، في إطار برنامج مبادرة «بيرل» لأفضل ممارسات مكافحة الفساد والذي تدعمه مبادرة «سيمنز» للنزاهة، حيث طورت مبادرة «بيرل»، بموجب هذا البرنامج، المؤشر الخليجي للنزاهة كأداة مجانية يمكن للمؤسسات من خلالها قياس مستويات سياسات النزاهة في المؤسسة.