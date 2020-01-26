شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 115 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 120 فلس كمستوى اول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 110 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 101 بينما مستوى المقاومة هو 120 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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