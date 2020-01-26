شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0.636 ريال، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.66 ريال، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0.57 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.66 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط